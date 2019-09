AAP से इस्तीफा देने के बाद अलका लांबा का एक और ट्वीट, अब केजरीवाल को दिया यह चैलेंज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने आज 'AAP' की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अब आम आदमी पार्टी से गुड बाय कहने का समय आ गया है। मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद लांबा ने एक और ट्वीट कर केजरीवाल को चैलेंज दिया है।

अलका लांबा ने ट्वीट किया, ' अरविंद केजरीवाल जी, आपके प्रवक्ताओं ने मुझे आपकी इच्छा के अनुसार पूरे अहंकार के साथ कहा कि पार्टी ट्विटर पर भी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेगी।

इसलिए कृपया 'आम आदमी पार्टी' जो अब 'ख़ास आम आदमी पार्टी' बन चुकी है की प्राथमिक सदस्यता से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उन्होंने यह ट्वीट केजरीवाल को चैंलेंज करते हुए किया है।

पढ़ें- AAP विधायक अलका लांबा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हो सकती हैं शामिल

@ArvindKejriwal Ji, your spokespersons asked me as per your desire, with the full arrogance that the Party will accept My resgination even on the Twitter.

So pls Kindly accept My resgination from the primary membership of the

"Aam Aadmi Party", which is now a "Khas Aadmi Party".