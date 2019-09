AAP विधायक अलका लांबा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हो सकती हैं शामिल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक सीट से विधायक अलका लांबा ने आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है।

अलका लांबा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

अलका लांबा ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसकी जानकारी दी। अलका ने लिखा कि अब AAP को अलविदा कहने का उचित समय आ गया है।

उन्होंने लिखा कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं।

Alka Lamba, AAP MLA from Delhi's Chandni Chowk tweets,"The time has come to say,"Good Bye" to AAP and to resign from the primary membership of the party." (File pic) pic.twitter.com/dGiMxVWzeJ