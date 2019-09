तिहाड़ जेल में कुछ ऐसे कटी ​पूर्व वित्त मंत्री की पहली रात, चिदंबरम को दी गईं ये सुविधाएं

नई दिल्ली। INX मीडिया केस में फंसे देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को एक बार फिर अदालत से निराशा हाथ लगी है।

ईडी के मसले में न तो सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी गई और गुरुवार देर शाम उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।

कोर्ट के आदेशानुसार चिदंबरम को अब 19 सितंबर तक अब तिहाड़ जेल में ही समय काटना होगा।

Delhi: Karti Chidambaram leaves from Tihar Jail. His father and senior Congress leader P Chidambaram was brought to this jail after being remanded to judicial custody till September 19 by Court. https://t.co/xWMF9gzxoO pic.twitter.com/XTW0wqNOuj