Ashwani Kumar quits congress: पूर्व केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कहा कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित किया गया, उसका कांग्रेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस को तब बड़ा झटका लगा जब सोनिया के वफादार अश्विनी कुमार ने पार्टी छोड़ दिया। पार्टी से निकलने के बाद वो कांग्रेस को जमकर कोस रहे हैं और उसकी पोल-पट्टी भी खोल रहे हैं। अश्विनी कुमार ने ये भी बताया कैसे पार्टी का नेतृत्व कमजोर हो चुका है और अमरिंदर सिंह को कैसे बेइज्जत किया गया था। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अश्विनी कुमार ने कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व, पंजाब में जनता के मूड पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है।

