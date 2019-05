BJP-Congress की सियासी 'महाभारत' में तेज हुए 'शब्द बाण', अब दुर्योधन और अर्जुन की भी एंट्री!

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हरियाणा में पीएम मोदी की तुलना दुर्योधन से की। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रियंका गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह तो 23 मई को पता चलेगा कि कौन दुर्योधन और कौन अर्जुन है।

पश्चिम बंगाल के बिश्नुपुर में एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा, "प्रियंका वाड्रा ने अभी पीएम मोदी को 'दुर्योधन' कहा, 'प्रियंका जी' यह लोकतंत्र हैै, केवल आपके कहने भर से कोई 'दुर्योधन' नहीं बन जाता। हम 23 मई को पता लगाएंगे कि कौन 'दुर्योधन' है और कौन 'अर्जुन'।"

