TDP पर गरजे अमित शाह, कहा- अगले CM के तौर पर अपने बेटे को प्रॉजेक्ट कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू

हैदराबाद। आम चुनाव करीब है और सियासी जंग शुरु हो चुका है। हर राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अपने विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आंध्र प्रदेश के विजियानगरम में एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू को यह महसूस हुआ कि राज्य की जनता उनसे नाराज है, क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि वे अपने बेटे को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रॉजेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए अब फिर से जनता की सहानुभूति पाने के लिए वे भाजपा पर तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उन्होंने हमलोगों से दूरी बना ली।

BJP President Amit Shah in Vizianagaram,Andhra Pradesh: When he (N Chandrababu Naidu) felt that people are angry with the way he is running the govt & with his efforts to try to make his son the CM. To try to gain sympathy, he put the entire blame on BJP&distanced himself from us pic.twitter.com/KJUDQB5VKJ