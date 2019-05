राम माधव के बयान पर अमित शाह का पलटवार, भाजपा बहुमत से कहीं ज्यादा का आंकड़ा करेगी पार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है या यूं कहें अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा वैसे-वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। खास तौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। हालांकि पांचवे चरण के मतदान के आते-आते पार्टी के ही वरिष्ठ नेता मानने लगे हैं कि इस बार बहुतमत के आंकड़े को छू नहीं पाएगी मोदी सरकार। पार्टी महासचिव राम माधव के इस बयान ने भाजपा के खेमे में हड़कंप मचा दिया। राम माधव का ये बयान सीधे तौर पर पार्टी के आगामी चरणों के मतदान पर असर डाल सकता है। यही वजह कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खुद मैदान में कूदे और उन्होंने राम माधव के बयान के उल्ट इस बार पार्टी को पूर्ण बहुतम के साथ नहीं बल्कि और ज्यादा के आंकड़े पर पहुंचने का दावा किया।



अमित शाह ने 7 मई यानी मंगलवार की सुबह एक ट्वीट किया इस ट्वीट के जरिये उन्होंने अपने एक साक्षात्कार का हवाला तो दिया ही साथ ही ये भी दावा किया इस बार उनकी पार्टी बहुतमत से ज्यादा का आंकड़ा छूने जा रही है। जाहिर पार्टी को जीतना है तो बयानों पर खास तौर पर फोकस करना होगा, क्योंकि छोटी सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है।

BJP will breach 282 mark by large margin.



Read my interview with Hindustan Times. @htTweets

Here is the link. https://t.co/3haMgXPAab