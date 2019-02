राजनाथ बोले, काम करने वालों से जनता उम्मीद करती है

नई दिल्‍ली। भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह ने भाजपा के चुनाव अभियान का आज नई दिल्‍ली से आगाज कर दिया। इस अभियान को 'भारत के मन की बात मोदी के साथ' नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत करते हुए उन्‍होंने कहा कि पार्टी घोषणा पत्र (संकल्‍प पत्र) तैयार करने के लिए देशव्‍यापी अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत रायशुमारी में 10 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा। मिशन 2019 के तहत ये मुहिम पार्टी को दोबारा सत्‍ता में लाने के लिए नहीं है। यह गरीबों का जीवन स्‍तर ऊपर उठाने के लिए है। देश को मजबूती देने के लिए है। आम जनता को नीतिगत मुद्दों में सहभागी बनाने के लिए है। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनभागीदारी से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। देश में पहली बार कोई राजनीतिक दल अपना संकल्प पत्र बनाने के लिए इतने बड़े स्तर पर जनसंपर्क करने जा रहा है।

मोदी सरकार ने देश को बदला

उन्‍होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने सारा समयअपनी सरकार बचाने में लगाई। पिछली सरकारों ने देश को 30 वर्ष पीछे धकेलन का काम किया। इसके उलट मोदी सरकार की पारदर्शिता ने देश को बदलने का काम किया। हमारी सरकार ने निर्णायक फैसले लिए। यही वजह है कि भाजपा लोगों में खुद का भरोसा कायम रखा है। हमारी सरकार ने लोगों में दोबारा उम्‍मीद जगाने का काम किया है।

LIVE : Shri @AmitShah & HM Shri @rajnathsingh at the launch of #BharatKeMannKiBaat. https://t.co/CYORjFeCMG