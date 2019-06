नई दिल्‍ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) ने लोकसभा ( Lok Sabha ) में जम्‍मू-कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) में छह महीने के लिए राष्‍ट्रपति शासन बढ़ाने को लेकर एक प्रस्‍ताव पेश किया। उन्‍होंने सदन को बताया कि राज्‍य के हालातों को देखते हुए राष्‍ट्रपति शासन ( President's Rule ) को आगामी छह महीने के लिए बढाना जरूरी है। बता दें कि जम्‍मू-कश्‍मीर में सात बार राज्‍यपाल शासन लग चुका है।

Union Home Minister Amit Shah has moved the J&K Reservation Bill in Lok Sabha, he said, "this bill is not to please anyone but for those living near the International Border." pic.twitter.com/rrXDS4WGw3 — ANI (@ANI) June 28, 2019

सभी से प्रस्‍ताव का समर्थन करने की अपील

उन्‍होंने ( Home Minister Amit Shah ) सभी दलों से अपील की है कि जम्‍मू-कश्‍मीर की जनता के हित में इस प्रस्‍ताव का समर्थन करें। ताकि जम्‍मू-कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) में जनहित में जरूरी कार्य जारी रहे। उन्‍होंने कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर में विधानसभा चुनाव कराने का समय अभी तय नहीं है।

Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: I propose that President's rule in Jammu and Kashmir should be extended by 6 months. pic.twitter.com/agXlqYmP0H — ANI (@ANI) June 28, 2019

जम्‍मू और लद्दाख की हुई उपेक्षा

उन्‍होंने ( Home Minister Amit Shah ) कहा कि केंद्र सरकार ने एक साल के अंदर जम्‍मू-कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) में कई कदम उठाए हैं। कश्‍मीर में कानून व्‍यवस्‍था नियंत्रण ( Law and Order ) में है। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पहले जम्‍मू और लद्दाख की उपेक्षा होती थी। हमारी सरकार ने जम्‍मू और लद्दाख में विकास कार्यों को बढ़ावा देने का काम किया है। उन्‍होंने कहा कि विगत एक वर्ष के दौरान 4 हजार पंचायत में 40 हजार पंच चुने गए। इसके साथ ही शहरी निकायों के चुनाव भी कराए गए हैं।

Manish Tewari, Congress in Lok Sabha: Today situation is such that we have to extend President's rule in Jammu & Kashmir every 6 months, its roots are in the alliance of PDP & BJP in 2015. pic.twitter.com/PogcpPQ6FL — ANI (@ANI) June 28, 2019

बिगड़े हालात के लिए भाजपा और पीडीपी जिम्‍मेदार

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में कहा कि 2005 से 2008 तक कश्मीर के हालात सबसे अच्‍छे थे। कांग्रेस की सरकार ने वाजपेयी की नीतियों को आगे बढ़ाया था। कश्मीर में फिर चुनाव हुए और कांग्रेस-एनसी की सरकार बनी थी। 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद राज्य में चुनाव हुए और भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाए।

यह गठबंधन असफल साबित हुआ। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के हालात भाजपा और पीडीपी के गठबंधन की असफलता की वजह से बने हैं। तिवारी ने कहा कि आतंकवाद से आप सख्ती से निपटें मैं तो खुद इसका भुक्तभोगी हूं। आतंकवाद के खिलाफ आपकी किसी कठोर नीति का हम विरोध नहीं करते। आतंकवाद के खिलाफ जंग तभी जीती जा सकती है जब लोग आपका साथ देंगे।