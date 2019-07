कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में किया पेश

नई दिल्‍ली। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया। इस बिल के पास होने पर किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या रखने का प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करना संभव नहीं होगा।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Home minister Amit Shah) सोमवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश कर सकते हैं। बतौर लोकसभा सांसद ( Loksabha Member ) यह उनका पहला विधायी कार्य है। भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करने के बाद लोकसभा में आज अपना पहला भाषण देंगे।

