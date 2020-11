अनिल विज ने ट्विट कर बताया -  लव जिहाद पर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने गठित की समिति

नई दिल्ली। लव जिहाद को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने ट्विट कर बताया है कि प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए तीन सदस्यीय मसौदा समिति का गठन गिया गया है। यह समिति अन्य राज्यों में लव जिहाद कानून को लेकर तैयार प्रारूप का अध्ययन करेगी। तीन सदस्यीय प्रारूप समिति में गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा शामिल हैं। इसके साथ ही हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने लव जिहाद को लेकर कहा है कि प्रदेश सरकार को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम कानून बना सकें। इसलिए हम अपने प्रदेश में ये कानून बना रहे हैं।

A three-member Drafting Committee formed to frame law on 'Love Jihad' in Haryana. The Committee will study the 'Love Jihad' law formed in other States also: Haryana Home Minister Anil Vij pic.twitter.com/abwRl7ffPO