मंदिरों से तो हर साल एक लाख करोड़ की चोरी होती है- राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले बाबा रामदेव, सरकार को भी लपेटा

बाबा रामदेव ने कहा कि जिन मंदिरों को ट्रस्ट या सोसायटी मैनेज कर रही है, तो उनके अकाउंट में ट्रांसपेंसी होनी चाहिए। जो सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिए गए है। उन्हें सरकार से नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो कोई मजहबी प्रैक्टिस सरकारी स्तर पर नहीं कर सकते तो आप मंदिरों का अधिग्रहण किस आधार पर कर रहे है। जो अधिग्रहण किया है। वो निरस्त होना चाहिए और मंदिरों का पैसा है उसका उपयोग सनातन धर्म, गौशाला और तीर्थ और विकास के लिए होना चाहिए।