Ashok Gehlot : ‘कांग्रेस एकजुट, राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं’, अशोक गहलोत ने दिए कई तीखे सवालों के सीधे जवाब

मुख्यमंत्री भजनलाल के माउंटआबू में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को लेकर बयानबाजी के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहाकि अब देखिए, भजनलाल जी की बातों को लेकर मुझे कहना पड़ेगा कि अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। गंभीरता से मत लो, क्योंकि वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी पार्टी के लोग ही उनके बारे में बातें बोल रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि हमारे काम होते नहीं है, हमारे मंत्री कोई बात करें तो सुनते नहीं हैं और मंत्री भी ऐसे ऐसे हैं जो गाली गलौज कर देते हैं थानों में जाकर के, कोई कलेक्टर को धमका देते हैं।