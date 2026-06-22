Rajasthan: बाबा श्याम मंदिर की झलक वाले सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर आई सामने, श्रद्धालुओं में उत्साह

Sundarpura Station Design: देशभर के लाखों खाटूश्याम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में खाटूश्यामजी के निकट सुंदरपुरा में नया रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की। इससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। खास बात यह है कि प्रस्तावित स्टेशन की डिजाइन में खाटूश्याम मंदिर की स्थापत्य शैली की झलक भी दिखाई दे सकती है।

रेल मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित सुंदरपुरा स्टेशन खाटूश्यामजी मंदिर से करीब 11 किलोमीटर दूर हाईवे के निकट विकसित किया जाएगा। इसके बनने से बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और अधिक सुगम हो सकेगी।