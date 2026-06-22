Jaipur Crime: मास्टर चाबी से पलक झपकते ही बाइक चुराने वाला गिरफ्तार, जयपुर-अजमेर में चोरी के 6 मामले दर्ज

पुलिस पूछताछ में आरोपी के काम करने के तरीके का भी खुलासा हुआ है। आरोपी बेहद शातिर ढंग से वारदातों को अंजाम देता था। वह सबसे पहले शहर के व्यस्त पार्किंग स्थलों और सुनसान इलाकों की रेकी करता था। जैसे ही उसे मौका मिलता, वह अपने पास मौजूद एक खास 'मास्टर चाबी' का इस्तेमाल करता था। इस मास्टर चाबी की मदद से वह पलक झपकते ही किसी भी गाड़ी का लॉक खोल लेता था और गाड़ी लेकर फरार हो जाता था।