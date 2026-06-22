उद्धव सेना का अमित शाह पर सीधा हमला; कहा- भाजपा ने महमूद गजनवी की तरह लूटा राम मंदिर

Shiv Sena UBT Saamana Editorial: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा में कथित चोरी को लेकर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) ने भाजपा (BJP) पर तीखा हमला बोला है। साथ ही आरोपियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में आरोप लगाया कि राम मंदिर में हुई कथित लूट कानून-व्यवस्था की पूरी तरह विफलता को दर्शाती है।