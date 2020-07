Anupam Kher ने ट्वीट में गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति लिखने में की गलती, कांग्रेस ने PM Modi से की एक्शन की मांग

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर ( Bollywood Actor ) अनुपम खेर ( Anupam Kher ) अपने एक ट्वीट के चलते मुश्किल में पड़ गए हैं। करंट मुद्दों पर लगातार अपनी राय और विचार सामने रखने वाले अनुपम खेर इस बार अपनी गलती की वजह से कांग्रेस ( Congress ) के निशाने पर हैं। दरअसल दरअसल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के प्रवक्ता संबित पात्रा ( Sambit patra ) की तुलना गुरु गोविंद सिंह ( Guru Govind Singh ) द्वारा बोले गए एक साहसी शब्द के साथ कर डाली। लेकिन अनुपम ने इस दौरान गलत शब्द ट्वीट कर दिया था। इस पर बवाल मच गया है।

दिल्ली दंगों को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा, ताहिर हुसैन ने इस मास्टर माइंड के साथ मिलकर रची साजिश

How dare @AnupamPKher use sacred words of Guru Gobind Singh ji to describe the spokesperson of BJP. It spoils the martial image of Sikhs. It is a bid of RSS to dilute strong tenets of Sikhism. pm modi should tender immediate apology and kick out Kher and his wife from bjp. pic.twitter.com/VGSt4v3gPa