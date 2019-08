अरुण जेटली के निधन से दुखी सोनिया गांधी, पत्नी संगीता को लिखा भावुक पत्र

नई दिल्ली। देश के पूर्व गृह मंत्री अरुण जेटली ( Arun Jaitley ) का शनिवार को निधन हो गया। उनका आज यानी रविवार को दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

इस दौरान भाजपा और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को जेटली को श्रद्धांजलि दी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जेटली के निधन को व्यक्तिगत नुकसान कहा।

शाह ने उन्हें न केवल पार्टी का वरिष्ठ नेता, बल्कि परिवार का हिस्सा भी कहा।

Delhi: Former PM Dr Manmohan Singh, Congress interim president Sonia Gandhi and Congress leader Rahul Gandhi, pay tribute to former Union Finance Minister Arun Jaitley who passed away earlier today. pic.twitter.com/YdNC0eaUJB