अरुण जेटली के बेटे ने PM मोदी से की विदेश दौरा रद्द न करने की अपील- काम पूरा कर ही लौटें

नई दिल्ली। देश के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्‍ठ नेता अरुण जेटली ( Arun Jaitley ) का शनिवार को निधन हो गया।

उन्होंने दिल्‍ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ) में आज दोपहर 12.07 बजे अंतिम सांस ली।

अरुण जेटली के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई।

Delhi: Mortal remains of former Union Finance Minister Arun Jaitley being taken to his residence from All India Institutes of Medical Sciences, where he passed away, earlier today. pic.twitter.com/LBfXddIDSR