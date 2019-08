पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन, भाजपा में दौड़ी शोक की लहर

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ( Arun Jaitley ) का आज निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शनिवार दोपहर 12.07 बजे अंतिम सांस ली।

आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से जेटली की तबीयत खराब चल रही थी। हालत नाजुक देखते हुए उनको जीवनरक्षक प्रणाली पर रखा गया था।

जेटली के निधन की खबर सुनते ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपना हैदराबाद दौरा बीच में कैंसल कर दिया। अमित शाह अब दिल्ली लौट रहे हैं।

Delhi: Former Union Minister and Senior BJP leader Arun Jaitley passes away at AIIMS. pic.twitter.com/pmr4xiyqYV