अरुण जेटली के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख, परिजनों से की फोन पर बात

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को यहां एम्स में निधन हो गया। जेटली का गुरुवार को डायलिसिस हुआ था। वह 66 वर्ष के थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व पंजाब से सांसद सनी देओल समेत कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है।

एम्स की मीडिया और प्रोटोकॉल प्रमुख आरती विज ने कहा कि बहुत ही दुख के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि पूर्व वित्तमंत्री व सांसद अरुण जेटली जी का शनिवार को दोपहर 12.07 बजे निधन हो गया है।

वह यहां एम्स में 9 अगस्त से भर्ती थे और उनका इलाज वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में हो रहा था।

PM Modi: BJP & Arun Jaitley Ji had unbreakable bond. As a fiery student leader, he was at forefront of protecting democracy during Emergency. He became a much liked face of our Party, who could articulate the Party programmes & ideology to a wide spectrum of society. (File pic) pic.twitter.com/PAQAr2WqFq — ANI (@ANI) August 24, 2019

वहीं, भाजपा के इस दिग्गज नेता के निधन पर पार्टी और विपक्षी नेताओं ने दुख प्रकट किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना हैदराबाद दौरा बीच में कैंसल कर दिया है। अमित शाह दिल्ली लौट रहे हैंं।

PM Modi: With the demise of Arun Jaitley Ji,I have lost a valued friend,whom I have had the honour of knowing for decades. His insight on issues&nuanced understanding of matters had very few parallels. He lived well,leaving us all with innumerable happy memories.We will miss him! https://t.co/cNnb0CbXsv — ANI (@ANI) August 24, 2019

विदेश दौरे पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेटली के निधन पर गहरा दुख जताया है।

उन्होंने अरुण जेटली की पत्नी और बेटे से फोन पर बात की। आपको बता दें कि पीएम तीन देशों के दौरे पर हैं।

President Ram Nath Kovind: Extremely saddened by the passing of Arun Jaitley after battling a long illness with fortitude and dignity. A brilliant lawyer, a seasoned parliamentarian, and a distinguished Minister, he contributed immensely to nation-building. pic.twitter.com/ErFXGK37kw — ANI (@ANI) August 24, 2019

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने लंबी बीमारी से जूझने के बाद अरुण जेटली के निधन के पर जताया।

इस दौरान उन्होंन कहा कि जेटली एक शानदार वकील, एक अनुभवी सांसद और एक प्रतिष्ठित मंत्री थे। उन्होंने राष्ट्र-निर्माण में बहुत योगदान दिया।

HM Amit Shah: Deeply pained by the demise of #ArunJaitley ji. It is like a personal loss for me. I have not only lost a senior party leader but also an important family member who will forever be a guiding light for me. (file pic) pic.twitter.com/Bka1NevxLO — ANI (@ANI) August 24, 2019

अमित शाह ने टवीट कर कहा कि अरुण जेटली के निधन से गहरा दुख हुआ।

यह मेरे लिए व्यक्तिगत नुकसान की तरह है। मैंने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को ही नहीं, बल्कि परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य को भी खो दिया है, जो हमेशा मेरे लिए मार्गदर्शक रहेगा।

Vice President M. Venkaiah Naidu (in file pic) who was to leave from Chennai for Nellore in Andhra Pradesh, has cut short his visit and is returning to Delhi following the demise of former Finance Minister Arun Jaitley. pic.twitter.com/yy30WyD7sM — ANI (@ANI) August 24, 2019

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपना आंध्र प्रदेश का का दौरा बीच में ही निरस्त कर दिया है।

नायडु चेन्नई से दिल्ली लौट रहे हैं। नायडू ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुख जताया है।

Nation loses another great leader.Our thoughts and prayers are with his family.#ArunJaitley pic.twitter.com/RXGw1bWDLP — Sunny Deol (@iamsunnydeol) August 24, 2019

पंजाब की गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने टवीट कर जेटली के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की।

वहीं, कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन की खबर से बहुत दुख पहुंचा है। वो एक महान सांसद के साथ-साथ भारत के टॉप क्लास श्रेणी के वकील भी थे। उनकी परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।

"जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्ताँ कहते कहते। श्रद्धासुमन।



“Zamana Bade Gaur Se Sun Raha Tha, Tum Hi So Gaye Dastan Kehte Kehte”.. My tributes. pic.twitter.com/YD2G9vWlQW — Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) August 24, 2019

मोदी सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जेटली के निधन पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट कर जेटली के निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा है, "जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्ताँ कहते कहते। श्रद्धासुमन।