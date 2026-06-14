‘ऑपरेशन टाइगर’ सच है या सिर्फ अफवाह? उद्धव ठाकरे ने बुलाई सांसदों की बैठक, आज खत्म होगा सस्पेंस

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना (उबाठा) के कई सांसदों के पाला बदलने और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। इन खबरों के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए अपने सभी लोकसभा सांसदों को शनिवार को ही मुंबई तलब कर लिया था, जिसके बाद रविवार दोपहर को उनके बांद्रा पूर्व स्थित आवास 'मातोश्री' पर अहम बैठक बुलाई गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को ‘ऑपरेशन टाइगर’ को रोकने की पहल समझा जा रहा है।