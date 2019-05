मसूद अजहर पर UNSC के प्रतिबंध को जेटली ने बताया भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा जैश-ए-मोहम्‍मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सरकार और पीएम मोदी के प्रयासों की तारीफ की है। वित्तमंत्री ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने को भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत भी करार दिया है।

Arun Jaitley on UN declaring #MasoodAzhar as global terrorist: Govt & PM should be applauded. When the country wins, every Indian wins. It is unfortunate that some friends in the opposition think that if they join in this victory they might have to pay a political price for it. pic.twitter.com/qpgVuBCU7F