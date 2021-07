केजरीवाल की 'पॉवर पॉलिटिक्स', पंजाब, उत्तराखंड के बाद गोवा में किया 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) पार्टी का दायरा बढ़ाने में जुटे हैं। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अपनी 'पॉवर पॉलिटिक्स' ( Power Politics ) की रणनीति के साथ वे चुनावी राज्यों को फतह करने की तैयारी कर रहे हैं।

दिल्ली की जनता को फ्री बिजली का फायदा देकर तीन बार सत्ता का स्वाद चखने के बाद अब केजरीवाल ने इसे अपना चुनावी हथियार बना लिया है। अब अगले वर्ष गोवा में होने वाले चुनाव से पहले केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यहां आप की सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है।

I'm here to give first guarantee on electricity. We'll provide 300 units of free electricity in Goa. With implementation of this scheme, 87% of Goa will start getting zero electricity bills. Old bills will be waived off. We'll provide 24x7 electricity: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/1SbFZmfMQT