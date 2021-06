गुजरात में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP ) प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) सोमवार 14 जून को गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ( BJP ) और कांग्रेस ( Congress ) दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इसका खामियाजा सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

इस दौरान केजरीवाल ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर उपने उम्मीदवार उतारेगी। केजरीवाल की मौजूदगी में इसुदानभाई गढ़वी ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली।

BIG ANNOUNCEMENT‼️



Aam Aadmi Party to contest 2022 Gujarat Legislative Assembly Polls on all seats- AAP National Convenor & Delhi CM @ArvindKejriwal



#હવે_બદલાશે_ગુજરાત pic.twitter.com/PQrdMjEzwE