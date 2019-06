PM मोदी से मिले CM अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के विकास के लिए साथ काम करने की अपील

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ( अरविंद केजरीवाल ) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री Narendra Modi ( नरेन्द्र मोदी ) से संसद भवन में मुलाकात की। केजरीवाल में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए भी कहा।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal after meeting PM Modi in Parliament: I congratulated PM on his victory in the Lok Sabha elections. I also told him that Delhi is the capital of the country, so it is important that Delhi & Centre work together for the development of Delhi. pic.twitter.com/FU4uaL0BQ7