Rahul Gandhi on Rafale Deal : राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बोले कांग्रेस अध्यक्ष, अब भी यही कहूंगा हुई है चोरी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi on rafale deal ) ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। गुरुवार को संसद भवन से बाहर आते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा स्टैंड आज भी वही है, रफाल विमान सौदे में चोरी हुई है। इससे पहले सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी का मोबाइल देखते हुए तस्वीरें भी सामने आईं। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।



दरअसल राहुल गांधी सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) के अभिभाषण के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा रुख अब भी वही है कि रफाल घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान रफाल मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेरते आए हैं।

देश को जल्द मिलने जा रहा रफाल

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार 2.0 के अगले पांच साल का एजेंडा सामने रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक शस्त्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देश को पहला रफाल लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर जल्द ही मिलने जा रहा है।



अभिभाषण के दौरान देखते रहे मोबाइल

कांग्रेस राहुल गांधी का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के दौरान काफी देर तक राहुल गांधी मोबाइल देखते रहे।

राष्ट्रपति ने करीब सवा घंटे अपना अभिभाषण दिया। इस बीच राहुल गांधी 24 मिनट तक मोबाइल पर तो 20 मिनट बगल बैठकी कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी से बातचीत करने में व्यस्त रहे।

Delhi: Earlier visual of Congress President Rahul Gandhi arriving at the parliament for the President's address of the joint session of both the Houses. pic.twitter.com/zAyk27671e