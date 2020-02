केजरीवाल का अनोखा प्रशंसक, पंख में तस्वीरें लगाकर कुछ यूं किया डांस

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal Oath Ceremony ) के लिए रविवार का दिन काफी अहम है। आज वे दिल्ली के रामलीला मैदान में तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सैकड़ों समर्थक रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। उनमें से एक समर्थक हैं उदय वीर, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

दरअसल, उदय वीर ( Uday Veer ) ने मोर पंख लगाया हुआ है। मोर पंख में केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) की तस्वीरें नजर आ रही हैं। उदय उन मोर पंखों को पहन कर नाचते दिख रहे हैं।

#WATCH Delhi: An Aam Aadmi Party fan Uday Veer arrives at Ramlila Maidan for Chief Minister-designate Arvind Kejriwal's swearing-in ceremony. pic.twitter.com/X3Ox5NTf2j