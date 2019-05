पर्चा विवाद: केजरीवाल ने गंभीर को भेजा लीगल नोटिस, कहा- 24 घंटे के अंदर मांगे माफी

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के उम्मीदवार गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी ( AAP ) आतिशी के बीच शुरू हुआ पर्चा विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गौतम गंभीर को कानूनी नोटिस भेजा है।

The notice to gautam gambhir seeks immediate apology in writing & asks to publish the same 'along with true & correct facts' in newspapers & on social media, within 24 hours. https://t.co/IUUCvczrge