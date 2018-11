ओवैसी का आरोप- राहुल नहीं चाहते थे सिब्बल लड़ें बाबरी केस, मेरी रैली रद्द करने की भी हुई कोशिश

नई दिल्ली। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं राजनीतिक गर्माती जा रही है। कभी कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। सांसद ने कहा कि राहुल ने अपनी पार्टी के नेता और बड़े वकील को बाबरी मस्जिद केस नहीं लड़ने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने खुद की रैली रद्द करने के एवज में कांग्रेस से 25 लाख रुपए ऑफर करने का भी आरोप लगाया है।

बाबरी केस लड़ने से राहुल ने रोका: ओवैसी

अदिलाबाद के निर्मल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी खुद को सेकुलर कहते हैं लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के वकील कपिल सिब्बल को बाबरी मस्जिद केस लड़ने से रोका है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का मुलाकला चल रहा था। कबिल सिब्बल हिन्दुस्तान के एक बड़े वकील है, कांग्रेस के सांसद हैं, बताओ राहुल गांधी क्या आपने और आपकी पार्टी ने कपिल सिब्बल को बुलाकर नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद का मुकाबला नहीं लड़ना। आपने सिब्बल को बाबरी मस्जिद का केस लड़ने से नहीं रोका...और आप हमें मौका परस्त कहते हैं।

Congress offered me Rs 25 lakhs to cancel my rally here(Nirmal), what more proof of their arrogance is needed. I am not the one who can be bought: Asaduddin Owaisi in Nirmal #TelanganaElections2018 (19.11.18) pic.twitter.com/LAYqGCheha