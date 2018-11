महाराष्ट्र: वर्धा में सेना के सबसे बड़े हथियार डिपो में धमाका, 4 की लोगों मौत, 11 जख्मी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में वर्धा जिले के पुलगांव में भारतीय सेना के सबसे बड़े केंद्रीय आयुध डिपो धमाका हुआ है। इस धमाके में अबतक चार लोगों के मारे जाने और 11 लोगों के जख्मी होने की खबर है। धमाके की वजह का अबतक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि डिपो में कुछ दिनों से बेकार पड़े विस्फोटकों को हटाया जा रहा है। आज सुबह भी वही काम चल रहा था था इसी दौरान ये हादसा हुआ होगा।

#UPDATE : Death toll rises to 4 and 11 injured in Pulgaon Army depot explosion in Wardha . #Maharashtra https://t.co/Okot4lrLsP

#SpotVisuals: Two killed, several injured in an explosion in Pulgaon Army depot in Wardha. Further details awaited. #Maharashtra pic.twitter.com/9hHbsBXLbO