जम्मू कश्मीर: शोपियां एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर, एक जवान भी शहीद, LoC पर फायरिंग

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में सूरज निकलते एकबार फिर आतंकी वारदात और पाकिस्तान के नापाक हरकत की खबर आई है। शोपियां में एक ओर जहां तड़के करीब चार बजे से ही आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना को नदिगाम जिले में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। जिसके बाद इलाके में सेना ने दबिश बनाना शुरु किया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरु कर दी। सरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चार आतंकियों को मार गिराया। वहीं एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। वहीं पुंछ में पाक की ओर से सीमा पर मोर्टार दागे गए हैं।

एक जवान शहीद, दो जख्मी

नदिगाम में दोनों ओर से हुई फायरिंग में सेना के दो जवान जख्मी भी हुए हैं। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और आम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई है। इलाके में अभी भी गोलीबारी जारी है।

#UPDATE Shopian encounter: Four terrorists have been gunned down by security forces. Operation continues #JammuAndKashmir pic.twitter.com/e0OASB8eaZ

#JammuAndKashmir: An encounter has started between security forces and terrorists at Nadigam village in Shopian district. 2 to 3 terrorists are believed to be trapped. More details awaited.