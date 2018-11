पीएम मोदी पर सोनिया गांधी का पलटवार, कुछ लोग सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं

नई दिल्ली। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमलों पर पलटवार किया है। इंदिरा गांधी की 101वीं जयंती पर आयोजित एक समारोह में बगैर पीएम मोदी का नाम लिए उन्हें श्रेय लेने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं।

'मनमोहन सिंह ने कभी अपना प्रचार नहीं किया'

सोनिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ? की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कभी अपना प्रचार नहीं किया। वे सिर्फ काम पर यकीन करते रहे, कभी अपने काम का श्रेय लेने के लिए आगे नहीं आए। उन्होंने कहा कि सिंह के कार्यकाल के दौरान विश्व भर में भारत की शान बढ़ी। जब वे देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला देश संकट के दौर में था। कुछ महीनों के भीतर ही उनकी नीतियों ने असर दिखाना शुरू किया। उनके कार्यकाल में देश ने सर्वाधिक आर्थिक गति हासिल की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश में आर्थिक विकास दर को सर्वाधिक ऊंचाई तक पहुंचाया और अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत किया।

कुछ लोग काम पर यकीन करते हैं: सोनिया

यूपीए अध्यक्ष ने कहा कि मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ डेढ़ दशक तक काम किया। स्वयं दस वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे लेकिन कभी बड़ी-बड़ी बातें नहीं की और स्वयं की तारीफ करने वाले इंसान नहीं हैं। गांधी ने कहा कि उन्होंने स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग श्रेय लेते हैं। अपने पूरे संबोधन के दौरान सोनिया बैगर नाम लिए पीएम मोदी और सिंह के बीच कई बार तुलना की है।

Over his (Dr. Manmohan Singh) tenure, he earned for India enhanced respect across the globe not by seeking credit or kudos, but by allowing his work to speak for itself: Senior Congress leader Sonia Gandhi in Delhi pic.twitter.com/nZ3qbdc9Hb