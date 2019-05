नई दिल्‍ली। सीबीआई की विशेष अदालत में मंगलवार को ऑगस्‍ता वेस्‍टलैंड मनी लॉन्‍डरिंग मामले में आरोपी राजीव सक्सेना की ओर से विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। राजीव सक्‍सेना ने याचिका दायर कर इलाज के लिए विदेश जाने और पासपोर्ट का निलंबन रद्द करने की अदालत से गुजारिश की थी। स्‍पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई के बाद पासपोर्ट ऑफिस से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि ऑगस्‍ता वेस्‍टलैंड केस में राजीव सक्सेना आरोपी हैं।

AgustaWestland money laundering case: Special CBI court asks passport office to file a detailed reply on the reasons of suspension of the passport of accused turned approver, Rajiv Saxena . He had filed an application to travel abroad for medical check treatment.