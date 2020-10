Bihar Election: पहली बार बिहार में घर बैठे वोट दे सकेंगे ये मतदाता

नई दिल्ली। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव ( Bihar Election ) में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी श्रेणी) मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से अपने मतदान की सुविधा देने की इजाजत दी गई है। निर्वाचन आयोग का ये फैसला 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों में आयोजित किए जाने वाले पहले चरण के मतदान की नामांकन प्रक्रिया से पहले आया है।

इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा भी की है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बिहार के अलावा उन सभी राज्यों में भी यह सुविधा जारी रहेगी जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि चुनाव में लगे बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) इस काम के लिए अगले 2 चरणों में बिहार के करीब 12 लाख वोटर्स के घरों का दौरा करेंगे।

More than 52,000 eligible voters opt for postal ballots in 71ACs for Phase-1 of General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020. BLOs reach out to Octogenarian & PwD voters to ensure accessible, inclusive and safe elections during Covid 19 https://t.co/mdJUeOb19b