Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में CG के BJP नेताओं की लगी ड्यूटी, मंत्रियों- विधायकों को भी दी जाएगी जिम्मेदारी

जानकारी के अनुसार, भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जवाल और आईटी सेल के प्रमुख एवं सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक हस्के को बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाई है। जानकारी के अनुसार दीपक हस्के भाजपा के केंद्रीय आईटी सेल की टीम के साथ मिलकर वहां की सियासत के हिसाब से पोस्टर, मीस और नारे बनवाकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार-प्रसार करवा रहे हैं। इसी तरह क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जवाल चुनावी रणनीति बनाकर संगठन स्तर पर लागू करवा रहे हैं। साथ ही वहां की सियासत के हिसाब से रोज नई-नई रणनीति बनाकर विपक्षी पार्टियों को पटखनी भी देने का काम कर रहे हैं।