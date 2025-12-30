30 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप के खिलाफ थाने में दर्ज हुई एफआईआर, जानें क्या है पूरा मामला

जनशक्ति जनता दल के नेता तेजप्रताप यादव के खिलाफ संतोष रेणु यादव ने पटना के एक थाने में FIR दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Dec 30, 2025

case registered on tej pratap yadav, case registered on tej pratap yadav in beur police station,

तेज प्रताप के खिलाफ FIR दर्ज (Photo-IANS)

Bihar News: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, उनके खिलाफ पटना के एक थाने में संतोष रेणु यादव ने एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिजनों को जान का खतरा है, लिहाजा उन्हें पुलिस सुरक्षा दें। वहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि तेजप्रताप उन्हें बदनाम करने के लिए गलत मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पिछले दिनों जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने संतोष रेणु यादव के खिलाफ सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया था। तेजप्रताप ने संतोष पर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इसके अलावा जेजेडी नेता ने कहा कि वो उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। 

संतोष रेणु यादव ने दर्ज कराई एफआईआर

जनशक्ति जनता दल के नेता के खिलाफ संतोष रेणु यादव ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि तेजप्रताप द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक मतभेद के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। 

वहीं मामले में सिटी एसपी ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी लिखित सनहा मिला है और मामले की जांच की जा रही है।

कौन हैं संतोष रेणु यादव

संतोष रेणु यादव बिहार के एक भोजपुरी गायक और यूट्यूबर हैं। वे यादव समाज के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और यादुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजनीति में वे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। दिसंबर 2025 में दलाली और धन उगाही के आरोपों पर पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। इसके बाद तेज प्रताप और उनके बीच विवाद बढ़ा, दोनों ने एक-दूसरे पर जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 





Published on:

Hindi News / National News / लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप के खिलाफ थाने में दर्ज हुई एफआईआर, जानें क्या है पूरा मामला

