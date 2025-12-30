लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप के खिलाफ थाने में दर्ज हुई एफआईआर, जानें क्या है पूरा मामला

संतोष रेणु यादव बिहार के एक भोजपुरी गायक और यूट्यूबर हैं। वे यादव समाज के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और यादुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजनीति में वे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। दिसंबर 2025 में दलाली और धन उगाही के आरोपों पर पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। इसके बाद तेज प्रताप और उनके बीच विवाद बढ़ा, दोनों ने एक-दूसरे पर जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।