Bihar Chunav : दोपहर एक बजे तक 34.28% मतदान, धमदाहा में फायरिंग

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान सुबह से जारी है। इस चरण में एक बजे तक 34.82 फीसदी वोटिंग हुई है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जबकि वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एक बजे तक 35.82 फीसदी मतदान होने की सूचना है।

34.82 % voter turnout recorded till 1 pm in the ongoing third phase of #BiharElections2020. pic.twitter.com/IZebxiJwb5