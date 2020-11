Bihar Chunav : चिराग पासवान का बड़ा आरोप - नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो सही नहीं है

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election 2020 ) प्रचार के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ( Chirag paswan ) ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम नाराज लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय उन्हें चुनावी जनसभाओं में पत्थर फेंकने के लिए उकसाते हैं। उनकी ये हरकत सभी के लिए निराश करने वाला है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं सीएम की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया की सराहना नहीं कर सकता।

Instead of asking people to come to him & talk about their problems, he (CM) instigated them & said 'pheko pheko aur pheko.' I don't appreciate the way he reacted: LJP President Chirag Paswan on onions pelted during CM Nitish Kumar's election rally in Harlakhi on 3 Nov. #Bihar