Bihar Election : एलजेपी सत्ता में आई तो नीतीश जाएंगे जेल - चिराग पासवान

नई दिल्ली। बिहार चुनाव ( Bihar Chunav ) प्रचार के बीच लोक जनशक्ति पार्टी ( LJP ) के नेता चिराग पासवान ( Chirag Paswan ) ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) को जेल भेजने का काम करेगी।

Nitish Kumar will be behind bars if LJP comes to power: Chirag Paswan



