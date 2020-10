Bihar Election : पीएम मोदी बोले - हमने बिहार के हित में लिया नीतीश के साथ ​सरकार बनाने का फैसला

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election ) प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) सासाराम पहुंच गए हैं। बिहार चुनाव और कोरोना काल में पीएम मोदी की ये पहली चुनावी जनसभा है। इस समय पीएम मोदी सासाराम में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैंं। उन्होंने जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को धान का कटोरा कहा। उन्होंने राम विलास पासवान जी और बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते हैं। उन्होंने मतदान से पहले दिया एनडीए सरकार का संकेत दे दिया है।

विपक्ष बिहार को बीमारू राज्य बनाए रखना चाहता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश जी के साथ सरकार बनाने के बाद हमने बिहार में तेजी से विकास के काम किए। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में भी अगर काम न हुआ होता तो काफी लोगों की जान चली जाती। अमीर से अमीर देश इससे नहीं बच पाए हैं।

पीएम मोदी बोले कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने में रहा है वो आपको विकास के पास तक भटकने नहीं देंगे।

लालटेन का जमाना गया, 3 गुना बढ़ी बिजली की खपत

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के सपूत गलवान घाटी में शहीद हो गए, लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने दिया। ऐसा ही पुलवामा के हमले में हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि लालटेन का जमाना गया और बिहार में बिजली की खपत तीन गुना बढ़ गई है। पहले बिहार में सूरज ढलने का मतलब होता था। सबकुछ बंद हो जाना। आज ऐसा माहौल है जिसमें बिहार का नागरिक आराम से रह सकता है।

370 के मसले पर विपक्ष को घेरा

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया। लेकिन महागठबंधन के नेता फिर से जम्मू-कश्मीर में धारा-370 को बहाल करना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि ये लोग किसी की भी मदद ले लें लेकिन देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। साफ शब्दों में कह देता हूं, हमारा देश सरकार के फैसलों से चलेगी न कि जनता को लूटने वाले इन लोगों की मर्जी से।

पीएम ने लालू परिवार पर बोला हमला

रोहतास में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो ये लोग बौखला गए। आरजेडी ने 10 साल तक यूपीए सरकार का हिस्सा रहते हुए बिहार के लोगों पर गुस्सा निकाला। नीतीश के 10 बेकार कर दिए। जब 18 महीने की सरकार बनी तो परिवार ने क्या-क्या खेल किया, यह आप सभी जानते हैंं।

पीएम मोदी ने कहा कि मेरे पीएम बनने के बाद बिहार और दिल्ली सरकार ने तीन साल तक मिलकर काम किया है। अब हमारी सरकार आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में जुटे हैं। हम बिहार को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। पीएम ने कहा कि हमने बिहार के हित में नीतीश जी के साथ फिर से सरकार बनाने का फैसला लिया।

Under the leadership of PM Narendra Modi , we've worked for the development of Bihar. If given another chance to serve the state, we'll make sure irrigation facilities & benefits of the latest technology are available at every village: Bihar CM & JDU chief Nitish Kumar in Sasaram pic.twitter.com/zZ2ziBRldl