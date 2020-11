Bihar Election Result : 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती 8 बजे से, सीएम कौन सबसे बड़ा सवाल

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती आज सुबह 8 बजे से होगी। अहम सवाल यह है कि बिहार का ताज इस बार किसके सिर सजेगा।एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रमुख और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का इस पद पर दावा है। तीनों चरण का मतदान संपन्न होने के बाद जो एग्जिट पोल जारी हुए थे, उसमें महागठबंधन की जीत का पूर्वानुमान है।

Counting of votes for 243 Bihar Assembly seats to begin at 8 am today.



Bihar voted in three phases on 28th October, 3rd and 7th November. (Representative Image) #BiharElection2020 pic.twitter.com/7aHGH7F160