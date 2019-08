बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का निधन, 82 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली। बिहार ( Bihar ) के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ( former CM Jagannath Mishra ) का सोमवार को निधन हो गया। पिछले कई दिनों से जगन्नाथ मिश्रा का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। 82 साल के जगन्नाथ मिश्रा तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे।

जगन्नाथ मिश्रा शुरू से ही राजनीति में नहीं थे।

राजनीति में अपना करियर शुरू करने से पहले मिश्रा बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे।

हालांकि बाद में उन्होंने राजनीति की तरफ अपना रुख कर लिया और यहां पर उन्हें जबरदस्त कामयाबी भी मिली।

अरुण जेटली की सेहत में नहीं हो रहा सुधार, अब लिया जा रहा इस चीज का सहारा

Bihar former Chief Minister Jagannath Mishra has passed away in Delhi after prolonged illness. pic.twitter.com/zyDlVD4HBP

Bihar Chief Minister Nitish Kumar has expressed grief on the death of former CM #JagannathMishra. Three-day state mourning declared in Bihar. The former CM will be cremated with state honours https://t.co/09Yc5e3Qj2