Bihar Heatwave: CM नीतीश कुमार ने अस्पताल जाकर लू पीड़ितों से की मुलाकात

नई दिल्ली। बिहार में पिछले एक पखवाड़े से मौत का तांडव चल रहा है। एक ओर जहां चमकी बुखार और इंसेफेलाइटिस से 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं जानलेवा लू ( Bihar Heatwave ) ने भी 173 लोगों को काल के गाल में पहुंचा दिया है। इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण रद्द कर अस्पताल का दौरा किया है।

Chamki Bukhar से अब तक 128 बच्चों की मौत, सवालों से भाग रहे सीएम नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में लू पीड़ितों से मुलाकात की है। उनके साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम डॉक्टरों और अधिकारियों से इलाज में आने वाली समस्याओं पर भी की।

Bihar Chief Minister Nitish Kumar visits the Anugrah Narayan Magadh Medical College in Gaya to meet heatwave affected patients. pic.twitter.com/9S7metloAr