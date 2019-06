Bihar Heatwave: लू से बचने के लिए धारा 144 लागू, 22 जून तक स्कूल बंद

नई दिल्ली। बिहार समेत पूर्वी भारत इन दिनों भीषण गर्मी और लू में झुलस रहा है। अकेले बिहार में गर्मी की वजह से पिछले दो दिनों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। Bihar Heatwave को देखते हुए गया जिलाधिकारी ने एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया है। इसके तहत गया जिले में धारा 144 लागू कर दी है। दूसरी ओर बिहार शिक्षा विभाग ने 22 जून तक राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज को बंद रखने आदेश जारी किया है। सभी को सुबह की पाली में स्कूलों खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें: नवजोत सिंह सिद्धू को AAP से मिला न्योता, चीमा बोले- पार्टी में मिलेगा पूरा मान-सम्मान

All government and government-aided schools in Bihar to remain closed till June 22 in view of prevailing heatwave conditions pic.twitter.com/tcb67vdkUa

खुले स्थान पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक

गया जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार लोग को सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक घर में रहें। इसके साथ ही जिले में सभी तरह के निर्माण कार्य पर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रोक रहेगी। मनरेगा योजन के तहत कोई भी काम 10:30 बजे के बाद नहीं होगा। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम 11 से दोपहर 4 बजे तक खुले स्थान पर आयोजित नहीं की जा सकेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

गया में क्यों लागू हुई धारा 144

लू से ( Heatwave ) बीमार हुए शख्स की इलाज के दौरान मौत होने पर लोगों के आक्रोशित होने की आशंका रहती है। ऐसे आक्रोशित परिजन और असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था के लिए खतरा और लोक शांति भंग कर सकते हैं। इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गया जिले के लिए यह आदेश जारी हुआ है।

यह भी पढ़ें: राज्यसभा की 6 सीटों पर 5 जुलाई को उपचुनाव: गुजरात, बिहार और ओडिशा की खाली हुई सीटें

Gaya: District Magistrate issues an order in view of scorching heat under section 144 (prohibiting unlawful assembly); bans governmental/non-governmental construction works, MGNREGA labour work, and any cultural programme or gathering in open spaces, between 11 am to 4 pm. #Bihar pic.twitter.com/gLnR1Y0XeN