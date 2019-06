Chamki Bukhar से अब तक 128 बच्चों की मौत, सवालों से भाग रहे सीएम नीतीश कुमार

नई दिल्ली। हिंदुस्तान की सियासत में अहम किरादार निभाने वाले बिहार में Encephalitis और chamki bukhar मौत का दूसरा नाम बन चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इससे अब तक 128 बच्चों की मौत हो चुकी है। Muzaffarpur और दूसरे जिलों में बीमारी कहर कुछ इस तरह टूटा है कि सूबे के मुखिया की बोलती बंद हो गई है। मीडिया को देखते ही ये अपना रास्ता बदल दे रहे हैं।

Chamki Bukhar से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर

#WATCH Delhi: Bihar Chief Minister Nitish Kumar refuses to answer questions on deaths due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) in Muzaffarpur pic.twitter.com/8LSNb4I612

मौत के सवाल पर सन्नाटे में सुशासन बाबू

बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बुधवार को दिल्ली में थे। केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सुशासन बाबू अपनी पार्टी जेडीयू का प्रतिनिधत्व कर रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद जब उनसे बिहार में मासूमों के मौत पर सवाल हुआ तो नीतीश कुमार सन्नाटे में चले गए। मीडिया के सवालों को अनसुना कर गाड़ी का शीशा ऊपर करते हुए चलते बने।

कश्मीर में नहीं रोक सकते छिटपुट आतंकी हमले, अमरीका और फ्रांस भी इसमें फेल: राज्यपाल

#WATCH Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi during a press conference refuses to answer journalists' questions on deaths of children due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) in Muzaffarpur; says, "I already told you this press conference is about banking committees" pic.twitter.com/dn4moNfJSC