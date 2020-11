सीएम आवास पर बैठक समाप्त, 15 नवंबर को नीतीश को चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न होने के बाद अब सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है। इस क्रम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल चार दलों के विधायकों की बैठक इस समय सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पटना में जारी है। इस बैठक के नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुनाव जाएगा। साथ ही मंत्री पद व सरकार के गठन की रूपरेखा पर भी चर्चा होने की संभावना। इस बैठक में मंत्रिमंडल के सहयोगियों के नाम पर चर्चा होने की खबर है।

