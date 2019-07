विश्व भूषण हरिचंदन बनाए गए आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपालों के नामों पर मंजूदी दे दी है। विश्व भूषण हरिचंदन ( Biswa Bhusan Harichandan ) को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल ( Andhra Pradesh Governor ) बनाया गया है। वहीं, अनुसुइया उइके को छ्त्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ई एस एल नरसिम्हन की जगह लेंगे।

