बीजेपी की तीन दिवसीय बैठक खत्म, सरकार बनाने को लेकर फडणवीस ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की सियासी जंग कब कौनसी करवट लेगी इसके कयास लगाना भी मुश्किल होते जा रहे हैं। प्रदेश में भले ही राष्ट्रपति शासन लग गया हो, लेकिन सरकार बनाने की कवायद में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जुटी हुई हैं।

लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी कमर कस ली है। शनिवार को दिनभर चली मैराथन मीटिंग के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। फडणवीस ने बैठक में कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की ही बनेगी।

Meeting of Maharashtra BJP leaders underway in Mumbai. Former Maharashtra CM Devendra Fadnavis and party's state chief Chandrakant Patil also present pic.twitter.com/bP4FMeUnX8