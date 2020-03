राज्यसभा चुनाव: भाजपा की दूसरी सूची जारी, 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने राज्यसभा की पांच और सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम का नाम प्रमुख है। पार्टी ने उन्हें हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।

महाराष्ट्र से डॉ. भगवत कराड़ को टिकट

भाजपा ने हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा और दुष्यंत कुमार गौतम, हिमाचल प्रदेश से इंदु गोस्वामी, मध्य प्रदेश से प्रो. सुमेर सिंह सोलंकी और महाराष्ट्र से डॉ. भगवत कराड़ को राज्यसभा का टिकट दिया है। वहीं महाराष्ट्र की एकमात्र विधान परिषद की सीट से अमरीश भाई रसिकलाल पटेल को उम्मीदवार बनाया है।

Bharatiya Janata Party releases a list of candidates for the upcoming Rajya Sabha elections. pic.twitter.com/dLimYCwXBz